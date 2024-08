Incendio nella pineta di Fregene, subito domato

Incendio, nel tardo pomeriggio, all'interno della Pineta monumentale di Fregene, tempestivamente domato grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Le fiamme avevano cominciato ad intaccare, poco dopo le 18, una piccola porzione di sottobosco, coinvolgendo - si apprende - almeno tre pini, non lontano dalla zona centrale di via Castellammare. "Il pericolo è stato sventato grazie ai vigili del fuoco ed ai carabinieri. Il fuoco era partito da pochissimo. Sarà mia premura sporgere denuncia contro ignoti, laddove si confermerà e come sembrerebbe, la natura dolosa, augurandomi che chiunque abbia eventualmente visto qualcosa di anomalo, di riferirlo a chi di dovere", riferisce l'assessore all'Ambiente di Fiumicino, Stefano Costa.



