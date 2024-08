In fiamme 3 ettari di sterpaglie ed uliveto vicino Cerveteri

Circa tre ettari di sterpaglie, canneti ed una porzione di uliveto sono andati in fiamme presso il comune di Cerveteri, in località S. Martino. Sono intervenuti i vigili del fuoco dell'equipaggio antincendi boschiva di Cerveteri che hanno estinto le fiamme ed impedito alle stesse di propagarsi alla vegetazione circostante e ad alcune strutture presenti nelle immediate vicinanze.

Sul posto in ausilio ai pompieri anche tre equipaggi della Protezione Civile di Cerveteri. Le operazioni d'estinzione, bonifica e messa in sicurezza dell'area sono terminate dopo circa due ore.



