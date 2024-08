Pd, aderiamo a Campagna per nuovi alberi pineta di Fregene

Il Pd di Fiumicino aderisce alla Campagna per Fregene "Salviamo la Pineta ed i nostri pini" promossa da "Autonomia da Fiumicino" che ha l'obiettivo, dopo aver lanciato un Sos, di reperire fondi da destinare all'acquisto di alberi da piantumare nella Pineta monumentale "Federico Fellini" o lungo le strade della località balneare. "È evidente che da quando si è insediata l'amministrazione Baccini - afferma il capogruppo Ezio Di Genesio Pagliuca - il taglio di alberi autorizzati a Fregene sia quasi raddoppiato rispetto alle annualità precedenti, come appurato grazie alla Commissione consiliare Trasparenza convocata mesi fa dalla presidente Paola Meloni.

In più ad aggravare la situazione si è aggiunta la problematica della cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)".

"Dobbiamo invertire la rotta e dispiace che per l'ennesima volta sia un Comitato formato da cittadini a dover prendere quest'iniziativa e non gli Enti preposti", conclude.



