Maschere del Teatro Italiano, diventano tre i premi speciali

Sarà dato un terzo premio speciale, intitolato a Maurizio Scaparro - regista, critico teatrale e politico scomparso nel 2023 - all'edizione 2024 de Le Maschere del Teatro Italiano. L'appuntamento per la serata finale, condotta da Tullio Solenghi e trasmessa su Rai 1, è fissato per il 5 settembre alle 20 al teatro Argentina, a Roma. A ricevere il nuovo riconoscimento sarà l'autore madrileno Juan Mayorga.

Il premio del presidente della giuria, Gianni Letta, andrà invece al regista, scenografo e costumista Pierluigi Pizzi, mentre quello dedicato a Graziella Lonardi Buontempo sarà ricevuto da Daniela Bortignoni, ex direttrice dell'Accademia d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico" e ora vicedirettrice e coordinatrice del corso di regia e del master di Drammaturgia.

Le terne finaliste, scelte dalla giuria di esperti guidata da Letta, sono ora al voto di oltre 1500 operatori del settore.

Sarà decretato il vincitore per le sezioni: spettacolo in prosa, regia, attore e attrice protagonista, attore e attrice non protagonista, attore o attrice emergente, interprete di monologo, scenografo, costumista, musiche, autore di novità italiana e luci.



