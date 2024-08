Maltratta la sorella e l'anziana madre, arrestato

Arrestato dai carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca un cittadino romano di 49 anni, già noto alle forze dell'ordine, per maltrattamenti nei confronti dell'anziana madre e della sorella che vivono con lui.

In seguito a una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112, i carabinieri sono intervenuti in un'abitazione di via Agostino Militelli dove due donne, in stato di agitazione, hanno raccontato e subito denunciato di aver subito quasi quotidianamente violenze fisiche e minacce da parte dell'uomo e di non aver mai denunciato prima per paura.

Raccolti gravi indizi di colpevolezza a suo carico, i militari hanno arrestato l'uomo e lo hanno portato nel carcere di Regina Coeli dove il Tribunale ha convalidato l'arresto e disposto per lui la custodia in carcere.



