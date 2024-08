Accoltella la cugina durante una lite, arrestato 42enne a Roma

E' stato arrestato dalla polizia l'uomo di 42anni che la sera di Ferragosto a Roma ha accoltellato la cugina al culmine di una lite scoppiata per motivi che inquirenti legano ad attività illecite. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l'uomo ha iniziato a discutere con il figlio della cugina. La lite si è poi allargata al resto del nucleo familiare e il 42enne, dopo essersi armato di coltello, ha colpito ad una spalla la donna con un fendente.

Le indagini, condotte fin da subito dagli investigatori del III Distretto Fidene con il coordinamento della Procura di Roma, si sono subito concentrate nell'ambito familiare ed in breve tempo sono stati raccolti numerosi elementi a carico dell'uomo.

La Procura, anche tenuto conto della "recidiva" che grava sull'indagato, essendo uscito dal carcere nel maggio scorso, ha così chiesto ed ottenuto al Giudice per le Indagini Preliminari l'emissione di un'ordinanza applicativa di misura cautelare.

Sono stati gli stessi agenti del Distretto Fidene, dopo 4 giorni di ricerche terminate questa mattina quando lo hanno intercettato in strada mentre tornava dalle vacanze, ad eseguire la misura ed a condurre l'uomo in carcere a disposizione della Magistratura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA