Giubileo: Gualtieri, 'aspetto oltre 100mila presenze al giorno'

"Vogliamo fornire tra i segni di speranza che ci ha sollecitato il Santo Padre anche quello di una concreta capacità della Capitale di essere pronta a questo appuntamento. E' una sfida da far tremare i polsi, le presenze saranno più di 100mila al giorno, e poi ci saranno tanti eventi molto densi". Lo ha detto il commissario al Giubileo e sindaco di Roma Roberto Gualtieri in collegamento con il Meeting di Rimini.

"E' una grande opportunità per la dimensione spirituale e universale di Roma - ha proseguito - ma anche per la città, per affrontare i suoi problemi storici ed endemici. Il Giubileo è sempre stata una occasione di interventi importanti e duraturi.

Tutto in sintonia con i valori indicati dal Papa: la solidarietà, l'inclusione, la tutela del creato, il dovere di accogliere al meglio tutti, quello di trasformare Roma".

"Abbiamo deciso di mettere mano in profondità a tanti problemi che avevano determinato alcune delle criticità storiche della città. Abbiamo deciso di mettere mano ai problemi strutturali dicendo ai romani: sarà un anno duro con tantissimi cantieri ma Roma sarà più bella ed efficiente di prima.

Interventi che cercano di rendere Roma non solo più efficiente ma anche più solidale, inclusiva e sostenibile perché sono temi fondamentali su cui il magistero della Chiesa è particolarmente sensibile. Sono problemi enormi in cui le questioni locali - ha concluso il sindaco - devono essere collegate a quelle globali".





