Vittoriano, torna a risplendere il pennone con l'Aquila e la Vittoria

Al Vittoriano torna nuovamente a splendere, in tutta la sua magnificenza, la finitura dorata degli elementi in bronzo, prevista nel progetto dell'architetto Giuseppe Sacconi. Nell'ambito del grande progetto di restauro delle sculture promosso dal Vive (Vittoriano e Palazzo Venezia) vengono restituti a cittadini turisti il pennone di sinistra ideato da Gaetano Vannicola e la Vittoria alata di Edoardo Rubino.

Diretto dalla direttrice del Vive-Vittoriano e Palazzo Venezia Edith Gabrielli ed eseguito da Susanna Sarmati, il progetto di restauro - realizzato grazie al contributo di Bvlgari - è volto a garantire la conservazione e a restituire la piena leggibilità delle sculture sul prospetto principale del celebre monumento dedicato a Vittorio Emanuele II. Il disallestimento del ponteggio del pennone di sinistra impegnerà l'intera settimana e si concluderà con lo svelamento della Vittoria alata.

"Nel progetto dell'architetto Giuseppe Sacconi il Vittoriano - spega Edith Gabrielli - 'imponeva allo sguardo per l'equilibrio cromatico fra il candore del Botticino e la finitura dorata delle sculture e degli ornamenti in bronzo. Parlano chiaro in tal senso la documentazione esistente, compreso un disegno del febbraio 1888, e le analisi condotte direttamente sulle opere.

Tuttavia, il degrado causato dagli anni, dall'inquinamento e dagli agenti atmosferici aveva ormai occultato alla vista questa finitura. Nel pieno rispetto dei principi metodologici del restauro italiano, abbiamo deciso di reintegrare l'immagine a suo tempo concepita da Sacconi, restituendo piena leggibilità alla doratura originale. Oggi tutti possono vedere i primi risultati di questo lavoro nel pennone di sinistra. Fra qualche settimana, entro ottobre, concluderemo il restauro del secondo pennone e dei due gruppi monumentali de Il Pensiero e de L'Azione, rispettivamente di Giulio Monteverde e di Francesco Jerace. Invito tutti ad approfittare in questo periodo delle visite guidate gratuite che, nello spirito del "cantiere aperto", consentono di salire sui ponteggi e di osservare i restauratori al lavoro. In questi mesi lo hanno fatto in parecchi, inclusa Carla, una gentile e dinamica signora di 78 anni". Il prossimo appuntamento è previsto il 12 settembre 2024 alle ore 10. Le visite al cantiere di restauro sono gratuite e riservate ad un massimo di 15 persone a turno previa prenotazione inviando richiesta a: vi-ve.edu@cultura.gov.it Il restauro ha evidenziato che le finiture in oro risultavano coperte a causa del processo di ossidazione del bronzo, in particolare su angoli e sottosquadri, e di ridipinture in tinta giallo limone che erano state applicate nel corso del tempo.

Proseguono i lavori di restauro sulla fontana Mare Adriatico di Emilio Quadrelli, sulle sculture in bronzo dorato raffiguranti Il Pensiero di Giulio Monteverde e L'Azione di Francesco Jerace.

Dalla prossima settimana sarà allestito il ponteggio sul pennone di destra con la Vittoria alata di Edoardo De Albertis. Il termine dell'intero intervento è previsto per la fine di ottobre.



