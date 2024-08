Viterbo, ultimato il montaggio della macchina di Santa Rosa

Da oggi pomeriggio alle 18, la nuova macchina di Santa Rosa Dies Natalis, svetta a San Sisto.

L'assemblaggio della nuova creazione dell'architetto Raffaele Ascenzi era iniziato questa mattina con l'arrivo a bordo di quattro autotreni della macchina smontata in vari pezzi.

Dopo la delicata fase di posizionamento della base, i tecnici dell'impresa Fiorillo hanno lavorato senza sosta per completare il montaggio prima che sopraggiungesse la sera.

Durante la giornata, sotto gli occhi delle migliaia di viterbesi accorsi per assistere all'evento, i pezzi di Dies Natali uno ad uno, sono stati collocati, fino al completamento della struttura.

Infine, lo stesso Ascenzi, come a suggellare la nascita della sua creatura, usando un cestello elevatore ha personalmente posato le figure che rappresentano i momenti più salienti della vita della piccola santa. Ora il campanile che cammina, così viene definito dai viterbesi, attenderà fino alla sera del tre settembre, quando sorretto sulle spalle dei facchini di Santa Rosa, sfilerà per le strade di Viterbo



