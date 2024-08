Ufficio scolastico del Lazio immette in ruolo altri 12 presidi

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio procede con l'immissione in ruolo di ulteriori dirigenti scolastici, che andranno a coprire posizioni accantonate nelle istituzioni scolastiche di tutte le province della regione.

In particolare, verranno immessi in ruolo 11 riservisti del concorso del 2017 e una nomina residua dal concorso del 2011. Le 12 nuove dirigenze attribuite sono così articolate: 8 a Roma e provincia; 2 nella provincia di Frosinone; 1 in quella di Viterbo e 1 in quella di Latina; le istituzioni scolastiche coinvolte sono tutti istituti comprensivi, ad accezione del Liceo Statele Democrito e del Liceo Scientifico Statale "Tullio Levi-Civita D.P.R., entrambi di Roma.

"Questa operazione rappresenta un ulteriore passo significativo verso il miglioramento della qualità dell'istruzione e della gestione scolastica nel Lazio portato avanti dalla Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio; operazione che gli uffici avevano già avviato il 10 luglio con la pubblicazione degli esiti della mobilità intraregionale e subito dopo di quella interregionale e che ha visto coinvolti numerosi dirigenti scolastici", spiega l'Ufficio scolastico regionale del Lazio. I dirigenti in questione esulano ovviamente dai 25 posti sui quali pende il giudizio del Tar del Lazio intervenuto con una sospensiva alla vigilia di Ferragosto su 519 assunzioni a livello nazionale, 25 nel territorio regionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA