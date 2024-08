Molestie a una 14enne, arrestato guardiano camping a Fondi

Gli agenti del Commissariato di Fondi e della Polizia Ferroviaria di Roma hanno arrestato un uomo di 57 anni di nazionalità pakistana, dando esecuzione all'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Latina con la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari per violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. La vicenda ha origine agli inizi di luglio, quando una giovane di anni 14 ha raggiunto un'amica e la sua famiglia in un campeggio di Fondi.

Il giorno 7, mentre entrambe erano sedute sulle sdraio del campeggio, sopraggiungeva l'uomo - regolarmente assunto con la mansione di guardiano notturno della struttura ricettiva -, il quale dapprima avrebbe importunato le ragazze con frasi inerenti la loro sfera sessuale, dopodiché avrebbe chiesto loro se fossero fidanzate. Afferrato un braccio della giovane ospite, l'avrebbe poi palpeggiata, cingendola ed impedendole di sottrarsi alla stretta e tentando di baciarla sulla bocca sotto gli occhi atterriti dell'amica.

Riuscita a divincolarsi, la ragazza faceva subito rientro con l'amica presso il proprio alloggio, raccontando l'accaduto a due addetti alla reception ed ai rispettivi genitori. Appreso quanto riferito, l'amministrazione del campeggio provvedeva immediatamente a sospendere dal lavoro l'uomo indicato dalle giovani come l'autore della violenza. Sporta denuncia presso l'Ufficio della Polfer di Roma, veniva informata l'autorità giudiziaria ed avviate le indagini, le quali hanno portato all'emissione della misura cautelare, con l'uomo che è stato arrestato presso un'azienda locale dove lavorava e posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione a Fondi.



