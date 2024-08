Il rapper Paky insultò i carabinieri dal palco, a giudizio

Il rapper Vincenzo Mattera, noto come Paky, è stato citato a giudizio per diffamazione aggravata ai danni dell'Arma dei Carabinieri. La decisione è della Procura di Latina, e arriva ad un anno da quanto avvenuto durante l'Explosive Festival, 24 agosto 2023, a Latina: durante l'esibizione il rapper aveva incitato il pubblico a saltare, insultando l'Arma dei Carabinieri.

Il Sim carabinieri, associazione sindacale, prima per nascita e numero di iscritti (circa 12mila tesserati), esprime "grande soddisfazione per la notizia". All'indomani del concerto, il Sim aveva querelato Paky per diffamazione aggravata, incaricando l'avvocato Antonello Madeo di tutelare l'immagine e la dignità degli appartenenti all'Arma.

Il 18 dicembre 2025 Paky dovrà difendersi dalle accuse davanti al Tribunale di Latina in composizione monocratica. "Per il Sim Carabinieri - sottolinea Antonio Serpi segretario generale - è un risultato storico, poiché è la prima volta che viene riconosciuto il diritto di un sindacato militare a tutelare penalmente la reputazione non solo dei propri iscritti, ma di tutti gli appartenenti al Corpo, ciò che costituisce il cosiddetto patrimonio morale dell'ente. Ci auguriamo - conclude Serpi - che questa vicenda possa fungere da deterrente nei confronti di quanti strumentalizzano la propria posizione privilegiata per alimentare il clima di odio e diffidenza nei confronti delle forze dell'ordine". Il Sim, che nel processo si costituirà parte civile, in caso di eventuale risarcimento devolverà interamente la somma a un'associazione benefica.





