Feste, sagre e un palio in ultimi eventi del litorale romano

Il litorale romano ospita gli ultimi appuntamenti dell'estate in piazza e sulle spiagge. La stagione degli eventi a Fregene si concluderà domani con "Fiorisci", che farà rivivere le atmosfere e i colori degli anni 70. Ispirata alla Terra, dalle 19 in scena una festa a tema Woodstock, un'ode alla libertà e allo spirito dei figli dei fiori, con artisti di strada, installazioni artistiche e un Dj Set. Torna, ad Ostia, la Sagra della Tellina, alla 59/ma edizione: dal 23 agosto al 1 settembre, nella tradizionale cornice del Borghetto dei pescatori. Fino al 1 settembre le degustazioni avverranno sia all'ora di pranzo che a cena. Ci saranno inoltre momenti dedicati al dibattito ed alla musica. A Fiumicino, fino a domenica 25, è in programma la sedicesima edizione della "Festa di Quartiere" presso il Parco Pubblico "Giancarlo Bozzetto" di via dell'Ippocampo. Ogni sera stand gastronomici, musica e balli, un luna park per i bambini ed un mercatino artigianale.

Domenica 25, alle 17, porte aperte nei filari del Mandorleto della Maccarese Spa per la "Terza raccolta delle mandorle". Sarà, invece, la processione motorizzata ad aprire, a Fiumicino, domenica 25, alle 15, la Festa Patronale di Santa Maria Madre della Divina provvidenza, la patrona dell'Isola Sacra, dei contadini e del grano. Appuntamenti e spettacoli saranno in programma sino al 1 settembre. "Estate senza fine" è l'evento che si terrà dal 30 agosto al 1 settembre, presso il Parco Del Perugino, nella località di Parco Leonardo, patrocinato dal Comune di Fiumicino e dalla Regione Lazio. Verranno allestiti un parco giochi con gonfiabili e pista Go Kart e la sera, dalle 21, gli artisti di strada coloreranno l'evento con le loro performance. Concerti ed animazioni si concluderanno il 1 settembre alle 23.30 con lo spettacolo pirotecnico e le fontane danzanti. Dal 5 all'8 settembre, infine, nel Borgo di Testa di Lepre ci sarà la quinta edizione del "Palio dei Fontanili" con eventi e gare in stile medievale, concerti, musica e prodotti tipici dell'enogastronomia locale.



