Create 10 sedi decentrate della Ragioneria della Regione Lazio

La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore al Bilancio e all'Agricoltura, Giancarlo Righini, ha approvato una delibera con la quale vengono istituite le Sedi decentrate della Ragioneria Generale della Regione Lazio.

«La finalità di questo provvedimento è quella di avvicinare sempre di più l'ente regionale alle istituzioni locali accelerando i processi produttivi grazie a una drastica riduzione dei tempi burocratici. Una buona notizia anche per i cittadini laziali che devono poter contare su un sistema più snello ed efficiente e che grazie all'impegno del presidente Rocca sta diventando realtà». Ha spiegato l'assessore Giancarlo Righini.

Nello specifico vengono istituite altre dieci sedi decentrate della Ragioneria Generale della Regione Lazio oltre a quella già presente presso la sede centrale di via Rosa Raimondi Garibaldi.

Le nuove strutture saranno presenti a: Regione Lazio - Via di Campo Romano, 65 Regione Lazio - Avvocatura regionale - Via Marcantonio Colonna, 54 Regione Lazio - Via Parigi, 11 Consiglio regionale del Lazio - Via della Pisana, 1301 Regione Lazio - Via Duca del mare, 19 - Latina Regione Lazio - Via Francesco Veccia, 23 - Frosinone Regione Lazio - Via Cintia, 87 - Rieti Regione Lazio - via Marconi, 31 - Viterbo Regione Lazio Castello di Santa Severa - s.s. 1 KM 52 Santa Severa Regione Lazio Centro per l'Impiego di Tivoli - Via Empolitana 234 -236.



