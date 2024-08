Asaps, nel Lazio 31 pedoni uccisi e 7 ciclisti da inizio 2024

Tre incidenti ogni ora: Roma detiene la maglia nera per incidenti stradali. Ad oggi sono 73 le vittime, l'ultima, in ordine di tempo, Francesca Di Ruberto, ex di Non è la Rai. Ed è strage anche di pedoni: nel Lazio ne sono stati uccisi ben 31 dall'inizio dell'anno; 7 i ciclisti uccisi da inizio 2024 nel territorio regionale.

A livello nazionale l'osservatorio Asaps segnala che sono state 18 le vittime di incidenti stradali in Italia nel terzo fine settimana di agosto (16-18), erano state 30 nel weekend precedente.

"Bisogna fare di più - dice Sergio Toscano, dell'Associazione nazionale familiari e vittime della strada (Aifvs) - anche con l'ausilio degli Autovelox momentaneamente aboliti da Salvini, noi speriamo il ministro ci ripensi.

Puntiamo poi alla patente 'a perdere': in base alle infrazioni si può arrivare a perdere l'uso della patente, sembra drastico ma solo così si responsabilizzano veramente tutti".

"Si continua a morire sulle strade di Roma. Lazio strade sicure venga approvata subito dal Consiglio regionale", dice l'ex assessore alla sanità del Lazio e consigliere regionale Alessio d'Amato promotore con la consigliera Marietta Tidei di una proposta di legge che si pone l'obiettivo di dimezzare il numero di incidenti entro il 2030 per arrivare a zero morti sulle strade entro il 2050, in primo luogo partendo dalla prevenzione. La proposta ha ricevuto il plauso dell'Aifvs.

Il testo prevede, tra le altre cose, la prevenzione e educazione stradale nelle scuole, corsi di guida sicura, attraversamenti pedonali rialzati davanti a scuole, stazioni e ospedali, aiuto psicologico per le vittime e i familiari delle vittime di incidenti stradali, buoni trasporto e servizi navetta dedicati ai giovani che escono dalle discoteche per tornare a casa. "Il mio auspicio è che la legge possa arrivare il prima possibile in aula e ottenere l'appoggio di tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale", conclude D'Amato.





