Al via sgombero accampamenti a Monte Mario

Al via questa mattina allo sgombero e alla bonifica nella Riserva Naturale di Monte Mario e delle aree adiacenti al Parco. Secondo quanto si apprende dal Campidoglio nell'area non c'era nessun occupante, allertati da giorni dell'operazione che ha preso il via alle 8.30. La bonifica e lo sgombero di tutte le baraccopoli e rifiuti sparsi nella zona dureranno diverse settimane.

Ama, Polizia Locale e Roma Natura stanno procedendo in stretta collaborazione.

Ieri mattina si era svolta la ricognizione nella Riserva Naturale: oltre alle strutture di staff della segreteria del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, e dell'assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, erano presenti all'azione congiunta i rappresentanti dell'Ente Regionale Roma Natura, della Protezione Civile di Roma Capitale, della Polizia Locale, del Dipartimento Ambiente e Ciclo dei Rifiuti e di Ama Roma S.p.A.

L'intera zona è stata mappata con l'ausilio di droni, al fine di evidenziare le zone con più concentrazione di rifiuti. e rifiuti. L'intervento di sgombero sarà realizzato dalla Polizia Locale di Roma Capitale in stretto coordinamento con Ama S.p.A, che procederà contestualmente alla rimozione delle baracche, dei rifiuti e alla bonifica, con il Dipartimento Ambiente, con il Dipartimento Politiche Sociali, con il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici e con l'Ente Regionale Roma Natura. L'obiettivo è la completa rimozione delle masserizie e una messa in sicurezza delle aree.



