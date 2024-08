Acquafondata ospita la sua prima Barbecue Battle

Acquafondata si prepara ad ospitare la sua prima Bbq Battle, evento a 'suon di grill' valido per il campionato generale dell'Oca (Outdoor Cooking Association).

Sabato 24 agosto, in concomitanza con la tradizionale sagra degli gnocchi, nel borgo alle pendici del monte Monna arriveranno i migliori 'grillers' d'Italia per una sfida all'ultimo fuoco. Otto squadre di cuochi si daranno battaglia in tre categorie (grilling, outdoor cooking e Bbq) nel tentativo di convincere la giuria, composta da esperti certificati e personalità popolari, con i loro migliori piatti. I punti guadagnati in questa tappa contribuiranno alla classifica generale del campionato Oca, rendendo ogni braciata ancora più cruciale.

La manifestazione si svolgerà con la 62/ma edizione della sagra degli gnocchi, che ogni anno registra un grande afflusso di turisti non solo per gustare il piatto tipico del borgo ciociaro ma anche per curiosare tra stand gastronomici e attrazioni.



