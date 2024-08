Non solo Golden Gala, Jacobs in gara anche in Polonia e Svizzera

"Le prossime sfide sono alle porte, e sono pronto a viverle al massimo! 25 agosto: Silesia - Diamond League. 30 agosto: Roma - Golden Gala (Diamond League). 9 settembre: Bellinzona - Galà dei Castelli". Con questo post via social Marcell Jacobs fa il punto sui suoi programmi immediati, ufficializzando la propria presenza non solo al Golden Gala, come già si sapeva, ma anche ai meeting in Polonia e in Svizzera.

"Non vedo l'ora di scendere in pista - aggiunge l'olimpionico di Tokyo - e dare tutto. So che sarete con me, e questo mi dà una forza incredibile. Il meglio deve ancora venire! LET'S GO!".

E a proposito di Jacobs al Golden Gala, la gara di 100 della riunione romana sarà di valore assoluto, con quattro sprinter che hanno partecipato alla finale dell'Olimpiade di Parigi: la medaglia d'argento Kishane Thompson (Giamaica), il bronzo Fred Kerley (Usa), lo stesso Jacobs che si è piazzato quinto, e il sesto di Parigi Letsile Tebogo (Botswana), che poi ha vinto l'oro olimpico dei 200 metri. Con loro anche altre superstar della velocità mondiale come lo statunitense Christian Coleman e il keniano Ferdinand Omanyala. A completare il cast saranno il giapponese Abdul Hakim Sani Brown, il giamaicano Ackeem Blake e l'azzurro Chituru Ali.



