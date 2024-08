Incidente a Roma, morta ex ragazza di 'Non è la Rai'

È Francesca Di Ruberto, ex ragazza di "Non è la Rai", la 44enne morta nell'incidente stradale di ieri a Roma in via Trionfale. L'autovettura su cui viaggiava si è scontrata con un camion dell'Ama intorno alle 5.44 del mattino.

A bordo dell'auto, oltre alla donna era presente anche un passeggero che è stato trasportato in ospedale dal 118 in gravissime condizioni. Francesca Di Ruberto, che lascia due bambine, dopo l'impatto è morta sul colpo. Molti i messaggi di cordoglio sulla sua bacheca Facebook. "Amica e mamma fantastica.. raramente ho conosciuto una persona con un cuore dolce e buono come il tuo... sempre pronta ad ascoltare, consigliare ed aiutare come meglio potevi.La vita non è mai stata morbida con te ma tu l'hai sempre presa a destri in faccia! Eri una guerriera dagli occhi azzurri dolcissimi", scrive un'amica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA