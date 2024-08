Hanno tentato di scassinare l'Atm presente all'interno di un esercizio commerciale in via Tunisi a Roma. Il rumore ha però svegliato i residenti che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. I carabinieri, intervenuti in pochi minuti, hanno quindi bloccato tre uomini accusati di tentato furto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA