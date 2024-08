La Procura di Latina apre inchiesta sulla morte di un neonato

È stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria la salma del neonato che questa mattina è stato portato dai suoi genitori all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove sarebbe arrivato già in arresto cardiaco e per il quale purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta e nelle prossime ore verrà svolto l'esame autoptico, utile a chiarire le cause della morte.

Gli accertamenti sono affidati ai poliziotti della questura di Latina.



