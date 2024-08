Una donna di 47 anni è morta in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Roma, in via Trionfale. L'autovettura su cui viaggiava si è scontrata con un camion dell'Ama intorno alle 5.44 del mattino.

A bordo dell'auto, oltre alla conducente che è deceduta, era presente anche un passeggero che è stato trasportato in ospedale dal 118 in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi.



