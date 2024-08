Fp Cgil 'risolvere sovraffollamento carceri e carenza organico'

"Il governo dia un segnale e intervenga a sostegno degli uomini in divisa. Carenza negli organi e sovraffollamento carcerati le priorità in agenda". Lo chiede Fp Cgil, in un comunicato, dopo la giornata di tensione, ieri, all' interno della casa circondariale di Regina Coeli a Roma dove "nella terza sezione, gruppi di detenuti armati di bastoni - spiega la nota del sindacato - sono arrivati quasi allo scontro, sembra per stabilire il dominio nei traffici illeciti". "L' evento critico - sottolinea Pierluigi Acunzo, coordinatore regionale della Fp Cgil- è stato favorito dalla scarsa presenza di personale di Polizia Penitenziaria in piena carenza di organico, dall' assenza di impianti di videosorveglianza danneggiati in precedenza e dall' elevata presenza di detenuti". "Solo il giorno precedente - prosegue il sindacalista - sono stati appiccati roghi ed allagati i corridoi mentre a fine luglio un centinaio di detenuti si era rifiutato di fare rientro dai locali passeggi in segno di protesta per possibili conseguenze disciplinari in seguito a scontri fra reclusi. Grazie a negoziati da parte del Comandante l'evento critico è rientrato senza conseguenze".

"Quanto accaduto a Regina Coeli allunga comunque la lista delle realtà carcerarie italiane in piena tensione. Per questo la Fp Cgil è a sostegno dei poliziotti penitenziari e intende organizzare un incontro con il Governo per l'insostenibile momento storico in cui versano i baschi blu.

Nell'agenda delle priorità ricordiamo all'esecutivo la carenza degli organi e il sovraffollamento nelle carceri", conclude la nota.



