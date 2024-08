Nubifragio nella Tuscia, chiusa la strada del lago di Vico

L'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Tuscia ha causato numerosi danni con allagamenti e crollo di alberi.

Tra le zone più colpite dal nubifragio, oltre Vetralla, anche la zona del lago di Vico, in particolare la strada provinciale Valle di Vico che collega la strada Cimina a Ronciglione.

Qui in un primo momento il maltempo aveva procurato piccoli allagamenti e la caduta di alcune piante. Una situazione che con il passare delle ore e la pioggia incessante si è aggravata con la caduta di altri alberi che hanno completamente ostruito la carreggiata in entrambi i sensi di marcia.

Intorno alle 15 la strada è stata chiusa al traffico e sul posto sono arrivati vari mezzi pesanti che tutt'ora sono impegnati a sgomberare la sede stradale dai grossi tronchi e detriti caduti.

"Strada del lago s.p. Valle di Vico momentaneamente chiusa - scrive in un post il sindaco di Ronciglione Mario Mengoni - speriamo di riuscire a liberarla nel più breve tempo possibile.

Sono qui insieme ai vigili del fuoco, i tecnici della Provincia di Viterbo, e i volontari della Protezione Civile Ronciglione Gruppo Monti Cimini. A breve libereremo la strada dalle piante cadute - conclude Mengoni - e ovviamente valuteremo la messa in sicurezza delle altre alberature colpite da quelle cadute."



