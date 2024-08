Maltempo: nubifragio sulla Tuscia, allagamenti e alberi caduti

I vigili del fuoco di Viterbo sono a lavoro per intervenire sui numerosi danni causati dall'ondata di maltempo che da questa mattina si sta abbattendo sull'intero territorio provinciale.

A Cura di Vetralla, intorno alle 12, la forte pioggia, accompagnata da violente raffiche di vento, ha abbattuto una grossa quercia che si trovava sul bordo della Cassia sud in prossimità del chilometro 81 in direzione Roma.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per regolare il traffico in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco che hanno chiuso il traffico durante le operazioni di sgombero della pianta.

Pochi chilometri prima, all'imbocco di Cura di Vetralla, la circolazione veicolare ha subito forti rallentamenti a causa del nubifragio che ha causato l'allagamento di entrambe le carreggiate della Cassia.

Disagi anche sul lago di Vico, tra San Martino al Cimino e Ronciglione, dove il maltempo ha causato la caduta di un altro albero e numerosi allagamenti della sede stradale che hanno messo a dura prova i vigili del fuoco. In questo caso a intervenire oltre ai carabinieri anche gli agenti della polizia locale che hanno regolato la circolazione mentre i caschi rossi operavano.



