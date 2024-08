La Lazio vince all'esordio, 3-1 al Venezia

La Lazio di Marco Baroni non stecca all'esordio. I biancocelesti, all'Olimpico, rimontano e battono per 3-1 il Venezia di Di Francesco. Sono i veneti di Di Francesco a passare in vantaggio con Andersen al 3'con un tiro in piena area. All'11' Castellanos ruba palla a Svoboda e realizza il pareggio. In chiusura di primo tempo Noslin crossa in area per Castellanos che subisce però fallo: è rigore che lo stesso Zaccagni trasforma. A chiudere i conti ci pensa l'autogol di Altare in chiusura di partita.



