Droga nelle merendine, manette per due ragazzi del Viterbese

I carabinieri di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, hanno arrestato un 18enne e un 19enne del posto trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

I militari, durante un controllo hanno trovato addosso al 18enne circa 10 grammi hashish.

In seguito, durante la perquisizione dell'abitazione del giovane, sono stati trovati ulteriori 27 grammi di hashish, suddivisi in dosi abilmente nascoste dentro involucri di merendine di una nota marca.

Una successiva indagine ha condotto i carabinieri a un complice del giovane arrestato, un 19enne che nascondeva in casa 40 grammi di hashish e 7 grammi di cocaina.

Durante la perquisizione dei due domicili, i militari hanno trovato oltre alla droga, anche bilancini di precisione e attrezzature per il confezionamento delle dosi da smerciare.





