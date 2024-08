Roma: De Rossi 'Dybala giocatore forte, con noi a Cagliari'

"Sappiamo che c'è qualcosa, se ne è parlato ma Paulo sta con noi. Tanti giocatori hanno situazioni aperte di mercato, ma sarà convocato. A livello tecnico è un giocatore molto forte. Ho detto quello che dovevo dire alla società e a Paulo, parlo con tutti e finora sta funzionando. Qui a Roma niente e nessuno è più importante della Roma, ma come allenatore non posso commentare delle voci". Così Daniele De Rossi, tecnico giallorosso, parla di Paulo Dybala che, nonostante l'offerta dell'Al-Qadsiah, sarà convocato per la trasferta di Cagliari.



