Controlli dei carabinieri su strutture ricettive del litorale

Al fine di prevenire truffe ai danni dei turisti e contrastare fenomeni di illegalità nel settore della gestione delle strutture ricettive, in particolare B&B, i Carabinieri di Ostia hanno avviato un servizio straordinario di controllo. In particolare, è stata data massima attenzione alle strutture ricettive presenti nell'area costiera tra Ostia e Civitavecchia, nonché nelle zone di villeggiatura a nord della Capitale (area di Bracciano, Monterotondo e lungo la via Cassia).

Il bilancio dell'attività, durata una settimana, è di 249 B&B controllati, dei quali 8 sono risultati abusivi (2 nell'area di Ostia, 1 in quella di Civitavecchia, 1 in zona Ponte Galeria, 2 a Cesano e 2 a Bracciano, per i quali è stata disposta l'immediata chiusura dell'attività) e in 25 strutture sono emerse irregolarità amministrative di varia natura (elevate complessivamente 39 sanzioni per un ammontare di 78.513 euro), pari a circa il 10% di quelli controllati. L'attività, condotta anche nei confronti delle strutture ricettive regolari, ha permesso di individuare 9 gestori che hanno omesso di comunicare le generalità delle persone alloggiate all'autorità di Pubblica Sicurezza, ovvero non hanno completamente identificato gli ospiti.



