Barca va a fuoco in mare ad Ostia, soccorsi

ROMA, 17 AGO - E' stata soccorso in mare, al largo di Capocotta, uno yacht in fiamme. Sono intervenuti unità della Capitaneria di porto di Roma e della Guardia di finanza. Il fumo nero è stato ben visibile dalle spiagge della costa di Ostia. Sono tutti in buone condizioni gli 11 occupanti dell'imbarcazione su cui è scoppiato l' incendio, nel primo pomeriggio, per cause da chiarire, a circa 4 miglia a largo di Capocotta, sulla costa sud di Ostia. Gli occupanti hanno abbandonato l'imbarcazione e sono stati recuperati da un'unità della guardia di finanza, la prima ad essere arrivata sul luogo con il coordinamento della Capitaneria, che ha inviato due motovedette. A quanto si è appreso, la barca non sarebbe recuperabile. Gli occupanti sono stati trasportati in un approdo sulla costa del litorale.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA