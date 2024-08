Barca in fiamme ad Ostia, in porto le 11 persone soccorse

Sono stati trasferiti, poco prima delle 16, nel porto turistico di Ostia, a bordo di un'unità della guardia di finanza, gli 11 occupanti dello yacht di 21 metri andato a fuoco intorno alle 15 a largo di Capocotta e che sarebbe salpato per la navigazione da Riva di Traiano.

All'approdo sono intervenuti, a titolo precauzionale, due ambulanze ed un'automedica. Gli occupanti, a quanto si apprende, sono in buone condizioni.

Dalla costa è ancora ben visibile il fumo nero sprigionato dal rogo che ha colpito l'imbarcazione, di cui sono in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme con l'ausilio di un rimorchiatore mentre alle operazioni di soccorso hanno concorso due motovedette della Guardia costiera.



