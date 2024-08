Zaccagni 'fiducia nella Lazio, orgoglioso di essere il capitano'

"Ci aspetta una bellissima stagione.

Siamo carichi per il debutto contro il Venezia, dove sono cresciuto un anno in prestito, il lavoro durante il precampionato è stato buono. Abbiamo tanta fiducia nella squadra e nel nostro percorso, non vediamo l'ora di iniziare". Così Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ai canali ufficiali del club dice la sua sulla stagione che sta per iniziare. Parlando della Serie A, poi, Zaccagni ammette come questa sia "sempre più competitiva e difficile, le squadre che erano già forti si sono rinforzate e quelle che lottano per non retrocedere hanno calciatori interessanti. Dovremo lottare fino alla fine di ogni gara per conquistare la vittoria", mentre sul ruolo da capitano sottolinea come sia "un grande orgoglio, ora sono davvero pronto a prendermi certe responsabilità. Immobile? Sapete il rapporto che abbiamo, quando sono diventato capitano l'ho sentito. Ciro era molto felice, ha detto che ci sarà sempre per aiutarmi e ovviamente questo mi fa piacere. Sono andati via giocatori importanti però ne sono rimasti tanti altri ugualmente importanti. Questa Lazio ha almeno sette capitani nello spogliatoio, non ci sono dubbi". Infine alla domanda su quale fosse il compagno che era ancora riuscito a mostrare tutto il potenziale Zaccagni indica Castellanos che, secondo il capitano "ora anche un po' più libero a livello mentale senza Immobile.

Taty quest'anno secondo me farà una grandissima stagione. Ce lo aspettiamo tutti", conclude.



