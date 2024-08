Sequestrati 213 kg di hashish nascosti in confezioni merendine

Oltre 200 chili di hashish il cui valore sulle piazze di spaccio è di circa due milioni di euro sono stati sequestrati in provincia di Roma, dalla polizia.

Arrestato un 26enne nella cui abitazione a Guidonia Montecelio è stato scoperto lo stupefacente. I 213 chili di hashish sono stati trovati all'interno di 10 borsoni suddivisi in oltre 1.200 panetti camuffati in confezioni di succhi di frutta, cioccolata, merendine e dolciumi vari, pronte per essere rivendute.

Il ritrovamento è avvenuto all'esito di alcune perquisizioni eseguite dagli agenti del Commissariato Tivoli - Guidonia in collaborazione con gli investigatori della Squadra Mobile di Roma e con l'ausilio delle unità cinofile



