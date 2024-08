Controlli dei carabinieri a Ferragosto, 15 persone arrestate

Quindici persone arrestate, 58 annunciate e 84 segnalate al Prefetto per uso di sostanze stupefacenti. E' il bilancio dei controlli effettuati a Roma e provincia dai carabinieri nei giorni di Ferragosto.

Messi messo in campo numerosi servizi di pattuglia che hanno permesso di identificare oltre 4.000 persone ed eseguire verifiche su 2.100 veicoli.

Nell'ambito dei controlli per prevenire i furti nell'abitazioni i carabinieri hanno arrestato altre 5 persone, gravemente indiziate per reati contro il patrimonio. Tra loro due cittadini georgiani gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso: un 25enne e un 41enne, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, bloccati dopo che si erano introdotti all'interno di un'abitazione in via Filippo Civinini, quartiere Parioli. I militari li hanno fermati mentre tentavano di scappare con 4 borsoni pieni di gioielli, argenteria e borse griffate. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al proprietario.

I carabinieri della Compagnia Carabinieri Roma Centro, con il supporto dei Carabinieri del Gruppo di Roma, hanno rafforzato i controlli nel centro della capitale e nell'area della stazione ferroviaria Termini, dove hanno arrestato due persone e denunciato altre 10 alla Procura della Repubblica, sanzionando infine 8 persone in via amministrativa. In particolare, i Carabinieri di Nucleo Scalo Termini, nell'area della Stazione Termini, hanno arrestato un cittadino tunisino, di 44 anni, che durante un controllo ha opposto resistenza minacciando i militari con un cacciavite e una siringa. I carabinieri sono comunque riusciti ad ammanettarlo e ad arrestarlo.

I controlli effettuati nell'area dei Musei Vaticani, Piazza San Pietro e vie limitrofe, hanno portato alla denuncia a piede libero di due cittadini romani, rispettivamente di 23 e 28 anni, trovati in possesso di arnesi da scasso mentre si aggiravano tra le auto in sosta lungo viale Vaticano. Inoltre, sono state elevate sanzioni per violazioni amministrative al Codice della Strada nei confronti di 18 conducenti di Taxi e Ncc, e sono stati emessi ordini di allontanamento per due venditori ambulanti abusivi, entrambi stranieri.



