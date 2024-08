A scuola di legalità con i carabinieri di Piansano

L'evento si chiamava Pomeriggio della Legalità, e si è svolto nell'ambito del Grest estivo della parrocchia di Piansano, paesino in provincia di Viterbo.

L'iniziativa, ormai consolidata nel calendario estivo della comunità, ha visto i ragazzi incontrarsi con i carabinieri della locale Stazione, guidati dal Comandante, e con un equipaggio del "Pronto Intervento", accompagnati dal Comandante dell'Aliquota Radiomobile.

I militari durante la mattinata hanno illustrato ai ragazzi presenti le loro attività quotidiane, rispondendo alle loro domande sull'attività operativa dell'arma.

L'iniziativa faceva parte di un progetto promosso dall'Arma dei Carabinieri, mirato a diffondere la cultura della a legalità tra i giovani, attraverso vari incontri e attività didattiche, in cui carabinieri cercano di avvicinare i ragazzi alle istituzioni facendogli comprendere il valore delle regole e del rispetto per gli altri.

"Le iniziative come questa sono importantissime - ha detto il parroco di Piansano don Andrea Mareschi - perché contribuiscono a formare nei giovani una coscienza civica e a farli sentire parte attiva della comunità."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA