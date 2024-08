Corona di fiori in mare della Marina per l'Assunta a Fregene

Commozione e grande partecipazione allo stabilimento della Marina Militare di Fregene per il lancio a mare della corona di fiori in onore dell'Assunta nel giorno di Ferragosto. Mentre sventolava il tricolore e sulle note della Marcia della Marina Militare, il primo luogotenente Enrico Blasetti, responsabile delle spiagge della Forza Armata di Fregene nord e sud e il sottocapo aiutante Emanuele D'Addario, hanno letto la Preghiera del marinaio di Antonio Fogazzaro e ricordato "tutti i caduti in mare e tutti coloro che sulle navi vigilano ogni giorno per la sicurezza nazionale".



