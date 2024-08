Ragazzina si allontana dai genitori, ritrovata da polizia locale

Attimi di paura ieri pomeriggio per una coppia di nazionalità ucraina che, improvvisamente, ha perso le tracce della propria figlia di 12 anni, nei pressi di via del Tritone. Usciti da un fast food della zona, i genitori si sono accorti della scomparsa della ragazzina, senza possibilità di contattarla in alcun modo in quanto priva di cellulare.

Spaventata, la coppia ha chiesto aiuto ad alcuni agenti della polizia locale di Roma Capitale che si trovavano nelle vicinanze.

La pattuglia, appartenente al I Gruppo Centro, ha avviato immediatamente le ricerche nella zona circostante, diramando contemporaneamente una nota di ricerca via radio, con la descrizione della ragazza. Nel giro di pochi minuti sono stati proprio alcuni agenti della Polizia Locale ad individuare la 12enne nei pressi di Trinità dei Monti. La coppia ha potuto così riabbracciare la figlia, esprimendo gratitudine nei confronti degli operatori per la tempestività dell'intervento e per l'aiuto prestato.



