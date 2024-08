Gotor, autorizzata attività di discoteca per due stabilimenti

"Abbiamo autorizzato l'attività di discoteca per gli stabilimenti balneari Elmi e Venezia di Ostia, consapevoli dell'importanza che l'intrattenimento estivo del litorale di Roma riveste sia per gli operatori sia per i cittadini, in particolare i più giovani. Le domande ricevute sono otto e stiamo proseguendo con i doverosi accertamenti amministrativi affinché le autorizzazioni possano essere estese ad altre strutture in regola. L'anno scorso furono concesse tre autorizzazioni su undici domande". Lo annuncia, in una nota, l'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor.

"Desidero ringraziare - aggiunge - tutti gli Uffici di Roma Capitale coinvolti in queste procedure (Patrimonio, Urbanistica, Municipio X, Cultura) per il grande lavoro svolto, e che stanno svolgendo in sinergia, per garantire il rispetto della legalità e della sicurezza dei cittadini".



