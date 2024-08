Trovato cadavere in struttura abbandonata, nessun segno violenza

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione, forse di una donna, è stato trovato questa mattina dai carabinieri della Stazione di Roma San Pietro e dai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di San Pietro, all'interno di una struttura abbandonata in via Aurelia.

Sul posto è intervenuto anche il medico legale che, da una prima analisi, non ha riscontrato sul corpo segni di violenza.

Impossibile al momento risalire all'epoca del decesso. Risposte in tal senso potranno arrivare dall'autopsia.



