Lazio: Tchaouna 'qui per me un passo avanti, posso progredire'

"Questa è una nuova tappa del mio percorso, lo vedo come un passo avanti e spero ci saranno nuovi traguardi da raggiungere. Qui ho trovato un ambiente combattivo, mi darà l'opportunità di progredire. Giocare nella Lazio è un modo per avvicinarmi alla nazionale francese". Così Loum Tchaouna, nuovo acquisto biancoceleste, si presenta in conferenza stampa.

Poi, sul ruolo e sull'eredità da raccogliere, quella di Felipe Anderson, sottolinea di essere "un giocatore combattivo e veloce, che dà tutto per la maglia che indossa. Io e Felipe Anderson siamo due giocatori diversi, lui ha fatto la storia, io potrei fare meglio o anche no. Non sento pressioni", conclude.





