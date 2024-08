Lazio: ds 'accordo raggiunto per Dia, lavoro con l'entourage'

Per l'arrivo di Boulaye Dia "stiamo lavorando con l'entourage, l'accordo con le società è raggiunto, ma i matrimoni bisogna farli in due, a volte anche in tre o quattro. Folorunsho? Un giocatore importante, che io apprezzo tantissimo. Bisogna seguire alcune logiche, non sempre bisogna fiondarsi sui calciatori. Può esserci una problematica da un punto di vista numerico, anche se è un ottimo elemento". Così Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, parla in conferenza stampa della trattativa per portare l'attaccante alla corte di Baroni.

Sul fronte cessioni, invece, Fabiani rimarca come "stiamo ultimando la cessione di Cancellieri al Parma, ci sono altre trattative per far uscire altri ragazzi che non trovano spazio all'interno del nostro gruppo", mentre su Mandas il direttore sportivo laziale è categorico sottolineando come "non è sul mercato, allo stato attuale la decisione della società è quella di non toccare nulla, stiamo cercando di aprire un nuovo ciclo.

Una società deve avere due ottimi portieri, Mandas ha fatto parlare di sé, ha risposto bene attirando anche delle attenzioni ma non per questo siamo disposti a cederlo. Il suo futuro è all'interno della Lazio", conclude.



