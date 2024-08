Aggredisce genitori per avere soldi per la droga, arrestato

Ha minacciato e aggredito più volte i genitori per ottenere i soldi per acquistare la droga. E' accaduto a Castel Madama, un piccolo comune nella valle dell'Aniene vicino Roma. Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ed estorsione è finito nel carcere di Rebibbia un giovane di 24 anni. Lo hanno arrestato i carabinieri della stazione di Vicovaro in flagranza di reato. A chiedere soccorso è stata la madre del 24enne: il figlio l'aveva spinta, causandole contusioni, e anche minacciata per farsi consegnare 30 euro, dopo aver preso a calci la porta di casa. L'intervento dei carabinieri, che hanno fermato il giovane, ha messo fine a un incubo che andava avanti da anni a Castel Madama, un piccolo comune nella valle dell'Aniene vicino Roma.

In passato il giovane aveva anche aggredito il padre, provocandogli delle lesioni. Fatto che aveva spinto i due coniugi a denunciare il figlio ai carabinieri, che hanno attivato immediatamente la procedura del "codice rosso".



