Tagliavanti, 'per imprese anno complesso. Crescita attenuata'

Il 2024 si presenta come un anno complesso per le imprese romane, dopo la crescita del 2022 e il consolidamento del 2023. Per quasi l'85%, nei primi 6 mesi del 2024, il fatturato è rimasto stabile o in diminuzione, percentuali simili anche per le aspettative sulla seconda parte dell'anno. È quanto emerge dall'indagine della Camera di Commercio di Roma che ha costruito un panel di 500 imprese rappresentative del tessuto imprenditoriale di Roma e provincia.

Secondo il report, oltre la metà - il 57,14% - ritiene che Roma debba avere una maggiore autonomia di governo, mentre un terzo delle imprese preferisce non esprimersi non conoscendo approfonditamente la questione. Le imprese si aspetterebbero da una maggiore autonomia di governo di Roma, principalmente, una burocrazia più efficiente, un miglioramento dei servizi pubblici essenziali (come rifiuti e trasporti), e maggiori investimenti nelle infrastrutture cittadine.

In base a quanto emerge ancora dall'indagine, la dinamica occupazionale risulta stabile con la maggioranza del campione, circa 3 imprese su 4, che hanno lasciato invariata la base occupazionale.

Per il 48,41% delle imprese l'accesso al credito non sta rappresentando, inoltre, un particolare un problema nel 2024, per quasi il 40% delle imprese invece è un problema serio, così come lo era nel 2023. Per l'11% delle imprese è un problema maggiore che nel 2023.

"Le guerre, le forti tensioni geopolitiche fanno del 2024 un anno molto incerto e complesso. Dal 2022 si è avviato un percorso di consolidamento dello sviluppo economico nel nostro territorio dopo il crollo dovuto alla pandemia nel 2020. Nel 2024 si registrano i primi segnali di rallentamento della crescita, occorre mettere in atto nuove strategie per sostenere il sistema produttivo". Lo afferma Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma.

"Le imprese romane hanno comunque dimostrato una grande capacità di tenuta, ma soprattutto per le piccole imprese, il 2024 rischia di essere un anno di contrazione del fatturato. I risultati della nostra indagine evidenziano come a fronte di oltre il 40% di imprese che registra un fatturato in diminuzione, solo il 15% delle imprese prevede un fatturato in aumento - ha aggiunto - L'indagine mette, inoltre, in evidenza come le imprese romane ritengano importante la questione dei poteri e dell'autonomia di governo di Roma: per il 57% delle imprese occorre una maggiore autonomia di governo, un aspetto che potrebbe avere significativi impatti anche sulle dinamiche economiche del nostro territorio con un miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi". "Per il futuro - conclude Tagliavanti - resto ottimista, ci sono elementi concreti che potranno favorire lo sviluppo di Roma, a partire da un auspicabile allentamento della stretta monetaria, ma soprattutto dovremo valorizzare pienamente le ricadute positive in termini di turismo e sviluppo del Giubileo e gli importanti investimenti del Pnrr che stanno atterrando sul nostro territorio".



