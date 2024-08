Sopralluogo Alfonsi al cantiere Parco Prati di Acqua Acetosa

L'Assessora capitolina all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi ha effettuato questa mattina un sopralluogo per verificare l'avanzamento dei lavori di realizzazione del Parco Prati di Acqua Acetosa, nell'area di confluenza di Tevere e Aniene, uno dei cinque parchi fluviali per i quali sono stati stanziati complessivi 7,3 milioni di euro di fondi previsti dal Programma degli interventi in preparazione del Giubileo 2025 inseriti nell'area tematica "Ambiente e Territorio - Tevere e le vie d'acqua".

L'intervento, avviato a marzo scorso, è finanziato con circa 2 milioni di euro e prevede la riqualificazione ambientale e la bonifica di un'area di circa 8 ettari che presenta aspetti di valore paesaggistico rari e che si collega ai sistemi naturali urbani di Monte Antenne e del Parco di Villa Ada. Saranno realizzati due nuovi accessi, un percorso naturalistico ciclabile e una rete di percorsi pedonali. È prevista anche la realizzazione di aree con attrezzi ginnici e spazi gioco per bambini, di nuovi parcheggi con pavimentazioni drenanti e alberature, la sistemazione della scarpata e della discesa carrabile di servizio.

I lavori dei cinque parchi d'affaccio giubilari, il Parco di affaccio di Ostia Antica, l'Oasi Naturalistica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio, il Parco d'affaccio nell'area ex oasi del WWF del Lungotevere delle Navi e il Parco di affaccio Foro ltalico, sono tutti stati avviati e si concluderanno entro dicembre 2024.

A questi si aggiunge il progetto per rendere parco fluviale permanente Tiberis, l'area attualmente utilizzata come spiaggia urbana nella stagione estiva, i cui lavori partiranno ad ottobre, si legge in una nota.

"Anche nel mese di agosto proseguono i lavori per la realizzazione dei parchi d'affaccio fluviali, un grande intervento di riqualificazione e valorizzazione dell'asse urbano del Tevere, con l'obiettivo di restituire alla città aree oggi in gran parte inaccessibili e degradate. Un insieme di progetti che ha l'obiettivo di creare il più lungo parco fluviale d'Europa che costituirà anche un corridoio ecologico di fondamentale importanza per la biodiversità e la qualità ambientale connettendo il Tevere con la vita della città", ha dichiarato l'assessora Sabrina Alfonsi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA