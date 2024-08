Riunione condominiale turbolenta, a Viterbo 5 donne in ospedale

Cinque donne residenti in un paese del viterbese, sono finite al pronto soccorso dopo una lite con risvolti da rissa, durante una banale riunione di condominio.

La vicenda, dall'ospedale si è poi trasferita al comando provinciale di Viterbo dei Carabinieri, dove le donne, appartenenti a due famiglie differenti, si sono rivolte per sporgere denuncia l'una contro l'altra.

I militari, in passato erano già intervenuti per sedare gli animi durante altre riunioni condominiali turbolente.

In quei casi, le partecipanti avevano rassicurato i carabinieri intervenuti, dicendogli che non sarebbe più accaduto nulla, e che si sarebbero riappacificate. Purtroppo non è stato cosi, e durante l'ultima assemblea è scoppiata una nuova lite che ben presto è degenerata dalle parole ai fatti, facendole finire tutte all'ospedale per farsi medicare ferite e lesioni, che in alcuni casi hanno richiesto una prognosi di guarigione di 15 giorni.

Per le 5 donne, è scattata la segnalazione all'autorità giudiziaria per ingiuria, minaccia e lesioni volontarie.



