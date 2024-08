Atletica: Tebogo e Kerr al Golden Gala con altri 5 ori olimpici

Sette medaglie d'oro nell'atletica leggera a Parigi sono attese il 30 agosto prossimo al Golden Gala 'Pietro Mennea', tredicesima tappa della Diamond League, dove in alcuni casi potranno rinnovare i duelli vissuti ai Giochi data la presenza di tanti altri protagonisti dell'evento appena concluso.

All'Olimpico, informa la Fidal, sono annunciati il campione dei 200 metri Letsile Tebogo (Botswana) in gara nei 100, il re dei 400 Quincy Hall (Usa), i saltatori Hamish Kerr (Nuova Zelanda, alto), Tara Davis (Usa, lungo) e Nina Kennedy (Australia, asta), la vincitrice dei 100 ostacoli Masai Russell (Usa) e la siepista Winfred Yavi (Bahrain). Davis doivrà vedersela con l'argento e il bronzo dei Giochi, Malaika Mihambo e Jasmine Moore, oltre che a Larissa Iapichino arrivata a un passo dal podio. La prova di salto in alto maschile prevede anche la presenza di Gianmarco Tamberi, colpito dalla sfortuna a Parigi, e di Stefano Sottile, eccellente quarto nella sfida olimpica.



