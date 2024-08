Picchia compagna con calci e schiaffi, arrestato

Calci e schiaffi alla compagna durante una lite scaturita da motivi banali. Per maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi un uomo di 32 anni, tunisino, è stato arrestato a Roma dalla polizia per maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi. Gli agenti del commissariato Borgo, con i colleghi della sezione Volanti, .sono intervenuti in un appartamento, in zona Aurelio, a seguito di una segnalazione giunta al 112 pervenuta da un vicino che aveva udito le urla di una donna che richiedeva di essere soccorsa. Giunti sul posto, la donna, che presentava evidenti lividi in varie parti del corpo e sul volto, ha riferito agli agenti di essere caduta accidentalmente nella doccia, versione confermata dal compagno presente nell'appartamento. La vittima è stata trasportata in ospedale in quanto è apparso sin da subito che la gravità delle lesioni riportate non era compatibile con l'incidente domestico, precedentemente riferito agli agenti. Una volta giunta al pronto soccorso, la donna ha dichiarato che, in realtà, quella sera aveva subito un'aggressione da parte del compagno che l'aveva colpita con schiaffi e calci, a seguito di una lite avvenuta per i motivi; la donna ha inoltre riferito che, da tempo, è vittima di maltrattamenti da parte del compagno e di non averlo denunciato per timore di ritorsioni.

La donna è stata refertata con una prognosi di 42 giorni per le diverse fratture e contusioni . L'arresto del 32enne è stato convalidato dal gip del tribunale di Roma su richiesta della procura.



