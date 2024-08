Parigi: prof.Mariani, emozione per l'oro di Bosetti e Fahr

Tra le protagoniste della nazionale di pallavolo che ha vinto la medaglia d'oro alle olimpiadi di Parigi ci sono Caterina Bosetti e Sarah Fahr, entrambe operate dal professor Pierpaolo Mariani, che per loro ha gioito davanti alla tv. "Mi sono emozionato nel vedere queste due atlete aver centrato un traguardo storico. Hanno dimostrato di meritare questa medaglia, grazie alla loro grande classe e una forma fisica eccellente - le parole di Mariani -. Hanno lavorato tanto per tornare a questi livelli, con grande professionalità.

Complimenti a tutta la squadra che ha regalato all'Italia una medaglia che sarà difficile dimenticare".

Bosetti è stata operata a Villa Stuart nel marzo 2018 per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, mentre Fahr nel 2022 ha subito lo stesso intervento, ma al ginocchio destro. A Parigi, entrambe hanno dimostrato di essere tornate ad alti livelli.



