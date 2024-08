S&P assegna a Roma rating BBB, outlook stabile

Standard and Poor's migliora il giudizio sulle prospettive di affidabilità economico-finanziaria di Roma Capitale assegnandole un rating a lungo termine BBB con outlook stabile. Il giudizio dell'agenzia di rating si basa anche sull'economia "sana e diversificata" della città e "sul sostegno finanziario del governo centrale a Roma" compresa la "concessione di poteri esecutivi al sindaco di Roma sul tema dei rifiuti". "Il governo centrale finanzierà interamente i lavori relativi alle linee metropolitane della città e gestirà le pendenze legali legate ai lavori passati" osserva l'agenzia che sottolinea anche "il sostegno finanziario del Fondo di rotazione dell'UE e i sussidi legati al Giubileo del 2025 che aiuteranno Roma a far fronte alle sue esigenze di investimento senza accumulare un debito aggiuntivo significativo".

Per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ""Standard & Poor's certifica la solidità crescente dei conti capitolini. Nella sua analisi pubblicata ieri sera, la notissima ed autorevole agenzia di rating internazionale ha assegnato a Roma un giudizio migliorativo che mancava da anni". "Siamo molto soddisfatti - aggiunge il sindaco- di questo upgrade che premia l'impegno della nostra squadra, dell'assessora Silvia Scozzese, la Ragioneria Generale a tutta la Giunta, gli uffici comunali e le aziende partecipate. Abbiamo costruito in meno di tre anni una politica di bilancio solida e all'insegna della crescita".





