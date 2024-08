Scuola:conclusi lavori all'istituto Salvini, plesso Azzarita

"Assieme al Sindaco Roberto Gualtieri, ci siamo recati per un sopralluogo all'Istituto Salvini, plesso Azzarita a Roma. Uno dei più grandi istituti d'Italia, che conta tra personale e studenti circa 2500 persone, coordinati dalla dirigente scolastica Prof.ssa Maria Urso, che ringrazio per l'accoglienza che ci ha riservato.

Abbiamo effettuato un ripristino conservativo su tutte le facciate in tufo e sulle parti di pregio, per un totale di oltre 2500 mq. Siamo intervenuti anche sulle guaine dei terrazzi e mettendo in sicurezza tutti i cornicioni". Lo fa sapere, in una nota, Daniele Parrucci, Consigliere Delegato all'edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma "E' un intervento - spiega - di oltre un milione e mezzo di euro che abbiamo concluso in soli 9 mesi, anticipando la scadenza dei lavori pnrr di due anni di anticipo. Stiamo lavorando spediti soprattutto in questo periodo di festività per garantire comfort e sicurezza nelle nostre scuole. Questo è uno dei primi cantieri che chiude a tempo record per far ripartire l'anno scolastico regolarmente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA